Hüyük'te çilek zararlısına kameralı takip

KONYA (AA) - Konya'nın coğrafi işaretli ürünü Hüyük çileğinde, çilek tripsleri için kameralı takip sistemi kuruldu.



"Tarımda Teknoloji Kullanımı" projesi kapsamında 2 mahallede cihazların kurulumu tamamlandı.

Hüyük İlçe Tarım Müdürü Ahmet Tingiş, "KOP Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ve Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda 'KOP ile Tarımda Teknoloji Kullanımı Projesi' kapsamında Hüyük ilçemizde Mutlu ve Çavuş Mahallelerinde çilek zararlısı olan çilek tripsine karşı 'Elektronik Yapışkan Plaka Zararlı Takip Kamera Sistemi' iki mahallemize kurulmuştur. Bu proje sayesinde çilek tripsleri 7/24 takip edilerek üreticilerimizin çilek tripsinden en az zarar görmesi hedeflenmektedir. Bu sayede coğrafi işaretli Hüyük çileğimizin daha çok üretilmesi ve daha az zarar görmesi sağlanacaktır." dedi.

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