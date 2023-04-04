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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran zanlı yakalandı

AA

Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran zanlı yakalandı

KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasındaki eşini sokakta tabanca ile yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Yılmaz G, boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru G'yi Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ebru G, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yılmaz G, kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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