Konya'da boşanma aşamasındaki eşini vuran zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasındaki eşini sokakta tabanca ile yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Yılmaz G, boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru G'yi Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Ebru G, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yılmaz G, kısa sürede yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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