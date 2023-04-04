GÜNCELLEME - Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı yakalandı

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KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Yılmaz G. (33), boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru G'yi (34) Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ebru G, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Yılmaz G. ise polislerce kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Yılmaz G'nin "hırsızlık" ve "kasten yaralama" gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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