Konya'da devrilen tırın sürücüsü öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Osman Kaplan idaresindeki 42 AZT 24 plakalı tır, Konya-Ankara kara yolu Ağabeyli Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiyeciler tarafından araçtan çıkarılan Kaplan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayı haber alan Kaplan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

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