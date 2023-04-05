Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, iftarda depremzede aileye misafir oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, iftarda Adıyaman'dan ilçeye gelen depremzede Coşkun ailesiyle birlikte oldu.

İftar öncesi aile üyeleriyle tek tek sohbet eden Tutal, daha sonra orucunu Coşkun ailesi ile açtı.

Yaraları hep birlikte sarmaya çalıştıklarını ifade eden Tutal, "Ülke olarak asrın felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bizler, her zaman depremzede kardeşlerimizin yanındayız. İlçemize misafir olarak gelen depremzede vatandaşlarımızın daha huzurlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Rabbim birliğimizi daim, oruçlarımızı kabul eylesin." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.