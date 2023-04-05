Konya'da farklı suçlardan aranan 41 şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 75 şüpheliden 41'i tutuklandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yağma, hırsızlık, kasten yaralama gibi suçlardan çeşitli mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonlarla 75 aranan şüpheli yakalandı. Bunlardan 41'i cezaevine gönderilirken 34'ü de adli mercilere teslim edildi.

Yakalanan şüphelilerin toplamda 235 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.

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