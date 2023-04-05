Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yılmaz G. (33), adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yılmaz G, dün boşanma aşamasında olduğu eşi Ebru G'yi (34) Karatay ilçesi Sarıyakup Mahallesi Küçükkumköprü Caddesi'nde tabancayla öldürmüştü.

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