Konya'da Avukatlar Günü kutlandı

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KONYA (AA) - Konya'da 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Konya Adliyesi önündeki törene, Konya Barosu Başkan Yardımcısı Kutalmış Ceylan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ceylan, yaptığı açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle 5 Nisan Avukatlar Günü'nü buruk karşıladıklarını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Ceylan, "Konya Barosu olarak depremin ertesi günü başlattığımız yardım kampanyasıyla gerek deprem bölgesindeki gerekse şehrimize gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Hatay'a gönderdiğimiz 9 ve Adıyaman'a gönderdiğimiz 1 tır malzemenin yanında, baro sosyal tesisimizde gerçekleştirdiğimiz organizasyonla şehrimize gelen yaklaşık 1000 depremzede ailemize yardımda bulunduk." dedi.

Ceylan, Konya Barosu olarak depremzedeler için farklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:



"Hayatlarını ve yakınlarını kaybeden, evleri ofisleri yıkılan meslektaşlarımızı bir an bile unutmadan, enkaz altından çıkarılan avukatlık cübbelerini yeniden giyebilecekleri, adalet mücadelesini kaldığı yerden sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanabilmesi için bizler sizlerin katkısıyla canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Mücadelemiz her bir meslektaşımızın avukatlık mesleğini layıkıyla, gururla icra edebilmelerini sağlayana kadar kararlılıkla devam edecektir. Adalete ulaşmak için verdiğimiz çaba hiç bitmeyecektir."

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