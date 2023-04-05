Selçuklu Belediyesi'nden Bosnalı yetim öğrencilere araç desteği

KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesi, Bosna Hersek Srebrenitsa'da faaliyet gösteren EMMAUS Derneği'ne Bosnalı yetim çocukların okul servis ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla araç hibe etti.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, aracın tesliminin Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı tarafından yapıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pekyatırmacı, belediye olarak ecdat yadigarı Bosna Hersek ile gönül bağını güzel ilişkilerle sürdürmeye devam ettiklerini belirterek, "Bosna Hersek Srebrenitsa da EMMAUS Derneğimizin buradaki yetim çocuklarımız için gerçekleştirdiği yurtta çocuklarımızın servisinin gerçekleştirilmesi için servis aracımızı derneğe teslim ettik. İnşallah derneğimizle faaliyetlerimiz bundan sonra da devam edecek. Burada daha önce de şehit annelerimiz için yapılmış olan evlerin teslimini gerçekleştirmiştik. Bugün de servis aracımızın teslimini yaptık. Hem annelerimizin hem de çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dediği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.