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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Konya'da esnafı ziyaret etti

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Konya'da esnafı ziyaret etti

KONYA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konya'da esnafı ziyaret etti.

Bakan Nebati, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya geldi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı’nda partililerle bir arayan gelen Nebati, daha sonra Merkez Selçuklu ilçesi Vatan Caddesi'ndeki esnafla görüştü, vatandaşla bir süre sohbet etti.

Nebati, daha sonra Konya İş Dünyası Buluşması programına katıldı.

Bakan Nebati'ye, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay eşlik etti.

Bakan Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Selçuklu'nun kadim başkenti ve Mevlana'nın gönül pınarı Konya'mızda değerli esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelerek hasret giderdik." ifadesini kullandı.

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