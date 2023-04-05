Konyaspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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KONYA (AA) - Arabam.com Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 7 Nisan Cuma günü Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile savunma oyuncusu Guilherme Sitya açıklamalarda bulundu.

Stanojevic, Antalyaspor maçında taraftarlarından çok ciddi bir destek beklediğini belirterek, "Antalya topla pozisyonlanma konusunda çok iyi bir oyun çıkarıyor. Bu maçta umuyorum en iyi kondisyonumuzu göstereceğiz. Belki bazı değişikliklere gideceğiz, önümüzdeki 2-3 gün sonra nasıl bir oyun kuracağımızı göreceğiz." diye konuştu.

Takımdaki oyuncuların maçlarda koşu performanslarından memnun olduğunu belirten Sırp teknik adam, futbolcularından daha keskin, daha bitirici olmalarını beklediğini söyledi.

Takımın Brezilyalı oyuncusu Guilherme Sitya ise 3 puanı alma konusunda takım olarak çok iyi motive ve gayretli olduklarını dile getirdi.

Öte yandan yeşil-beyazlı oyuncular ısınma ve koşuyla başladıkları idmanı, toplu oyun ve taktik çalışmayla tamamladı.





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