Bakan Nebati, Konya'da depremzedelerle iftarda buluştu

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KONYA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Konya Sanayi Odası'nı ziyareti sonrası KYK yurtlarında kalan depremzedelerle iftar yaptı.

Nebati, Kimya Hatun KYK Yurdu'nda 6 Şubat'taki depremler sonrası misafir edilen afetzedelerle bir araya geldi.



924 depremzedenin kaldığı yurtta iftar sonrası Bakan Nebati afetzedelerle bir süre sohbet etti.

Nurettin Nebati, iftar sonrası tarihi Sultan Selim Camisi'nde Teravih Namazı kıldı.



Konya merkez ve ilçelerindeki KYK yurtlarında halen 11 bin 754 depremzede misafir ediliyor.





























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