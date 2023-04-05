Beyşehir'de Kadın Derneği ilçedeki depremzedelerle iftarda buluştu

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KONYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından bölgeden ayrılarak geldikleri Beyşehir'e yerleşen afetzede aileler iftar sofrasında bir araya geldi.

Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği organizasyonu ile Beyşehirli hayırseverlerin desteği ile bir restoranda verilen iftar yemeğine, Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Beyşehir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Saniye Göker, mahalle muhtarları, derneğin yönetim kurulu üyeleri, din görevlileri ile depremzede aileler katıldı.

Dernek Başkanı Saniye Göker ve yönetim kurulu üyeleri yemeğe katılan depremzede aileleri kapıda karşılayarak, yaşadıkları deprem felaketinden dolayı geçmiş olsun dileklerini yineledi.

Yemeğin ardından katılımcılar depremde hayatını kaybedenler için dua etti.



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