Beyşehir'e yeni diş hastanesi yapılacak

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesine 20 ünitten oluşan ağız ve diş sağlığı merkezi açılacağı bildirildi.

Beyşehir İlçe Sağlık Müdür Vekili ve Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu, hastanede gazetecilere yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir'e Sağlık Bakanlığı tarafından 20 ünitten oluşan bir ağız ve diş sağlığı merkezi kazandırılacağını söyledi.

Küçükbuzcu, Beyşehir'e sağlık alanında yeni bir yatırımının daha hizmete gireceğini belirterek şöyle devam etti:



"İlçemiz ve içinde bulunduğumuz bölgenin nüfusu ve bu anlamda ihtiyaç duyulan ağız ve diş sağlığı hizmetleri dikkate alındığında Beyşehir'e Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yani ayrı bir diş hastanesi açılması gereklilik halini almıştı. Bu hususta yapılan çalışmalar sonuçlandı. 20 ünitten oluşan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kendi alanında uzman kadrosu, modern klinikleri ve laboratuvarlarıyla ilçemizde hizmet vermeye başlayacaktır."

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