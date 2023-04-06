Satın alma bahanesiyle telefonu gasbettiği ileri sürülen zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'da satın alma bahanesiyle buluştuğu kişinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kentte yaşayan H. Ç, internet üzerinden ilana koyduğu cep telefonunu almak isteyen kişi ile merkez Karatay ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde buluştu.

Bir süre telefonu inceleyen şüpheli, bıçakla tehdit ettiği H.Ç'nin telefonunu alarak kaçtı.

İhbar üzerine çalışma başlatan Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki yüzlerce güvenlik kamerasını inceledi.

Ekiplerin araştırmasında, şüphelinin yağma, gasp, kasten yaralama gibi birçok suçtan kaydı olan Sinan Y. (19) olduğu tespit edildi.

Polis, gasp zanlısı Sinan Y. ile kendisine yardım eden Ahmet E. (24) ve Hazar K. (20)'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan Y. tutuklandı.

Piyasa değeri 30 bin lira olduğu değerlendirilen cep telefonu, sahibine teslim edildi.

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