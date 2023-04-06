Konya'da araçlardan akü çalan hırsız tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'da park halindeki araçlardan akü çalan hırsız, tutuklandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi'nde park halindeki bir çekiciden 2 akü, ardından Parsana Mahallesi'ndeki başka bir çekici araçtan yine akü çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin Sami K. (30) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan zanlının, çaldığı aküleri bir hurdacıya sattığı belirlendi. Aküleri satın aldığı belirlenen hurdacı O.Y. da gözaltına alındı. Ele geçirilen aküler, sahiplerine teslim edildi.
Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 21 kaydının olduğu ve arandığı belirlenen şüpheli Sami K, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.