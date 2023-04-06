Çanakkale Gezici Müzesi, Seydişehir'de

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediyesi ve Çanakkale Savaşları 100. Yıl Derneği'nin işbirliğiyle ilçeye gelen Çanakkale Gezici Müzesi, ziyarete açıldı.

Belediye Düğün Salonundaki müzenin açılışı Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar tarafından yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ile hazırlanan Çanakkale Gezici Müzesinin, Çanakkale'ye gidemeyen, oraları görme imkanı olmayanlar için büyük önem arz ettiğini söyledi.

Tutal, müzenin 12 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar gezilebileceğini belirtti. ​​​​​​​



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