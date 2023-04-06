Konya'da çöp evde bulunan Asel bebek koruma altına alındı

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KONYA (AA) - Konya'da ağlama sesleri üzerine apartmandaki vatandaşlar tarafından çöp dolu evde bulunan 1 yaşlarındaki Asel bebek, çocuk yuvasına yerleştirildi.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Asel bebek, savcılığın talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilerek, koruma altına alındı.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan bebeğin annesi F.G. hakkında yürütülen soruşturma ise sürüyor.

- Olay

Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 26 Mart'ta bir evden ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girmiş, çöp dolu evin içinde 1 yaşlarındaki Asel bebeği bulmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırmıştı. Bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G, gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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