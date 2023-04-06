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Kapu Camii emekli imamı Hasan Hüseyin Varol, son yolculuğuna uğurlandı

AA

Kapu Camii emekli imamı Hasan Hüseyin Varol, son yolculuğuna uğurlandı

KONYA (AA) - Konya'da dün vefat eden Kapu Camii emekli imamı Hasan Hüseyin Varol, Üçler Mezarlığı'nda defnedildi.

Hayra Hizmet Vakfı'nın da kurucusu olan 89 yaşındaki Hasan Hüseyin Varol'un naaşı, Sultan Selim Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen cenaze merasimine Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve merkez ilçe belediye başkanları ile binlerce seveni katıldı.

Merhum Varol, kılınan cenaze namazı sonrası Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- Hasan Hüseyin Varol kimdir?

Konya'nın tanınmış simalarından Kur'an-ı Kerim hocası Hasan Hüseyin Varol, 1934 yılında Konya'nın Bozkır ilçesinin Kızılçakır köyünde doğdu.

Konya Sultan Selim Camii İmam Hatibi Şükrü Efendi'de başladığı hafızlık çalışmasını 1948 yılında tamamladı. Bu yıllarda tecvit derslerini Ağazade Osman Efendi'den, Arapça tahsilini de o dönem Konya merkez vaizlerinden Hacı Tahir Büyükkörükçü'den aldı.

İstanbul Tophane Nusretiye Camii'nde bir dönem müezzinlik yapan, İstanbul'dan Konya'ya döndükten sonra özel derslerle eğitimini sürdüren Hasan Hüseyin Varol, sırasıyla Hasta Mehmet Cami, Mengene Cami, Çiçekçiler Cami, Uluırmak Burhandede Cami, Sultan Selim Camii ve son olarak da Kapu Camii'sinde imam hatip olarak görev aldı, 1959-1963 yılları arasında ise Konya İmam Hatip Okulunda Kur'an-ı Kerim derslerine girdi.

1978 yılında Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan "Türkiye Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışmasında" Türkiye birincisi, yine 1979 yılında Konya Turizm Derneği tarafından düzenlenen, İslam ülkeleri hafızları arasında yapılan Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasında da birinci oldu. Yeni Karabaş Tecvidi isimli çalışması ise 20. baskısını da yaparak binlerce çocuğa tecvid bilgisini öğreten temel kaynak oldu.

1982 yılında Kapu Camii'nden emekliye ayrılan Hasan Hüseyin Varol, bu yıldan sonra eğitim, kültür ve sosyal hizmetlerini kendisinin kurduğu Hayra Hizmet Vakfı bünyesinde devam ettirdi.

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