Konya'da bir kadını darbeden 3 sanığa 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi

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KONYA (AA) - Konya'da stüdyo dairede bir kadını darbettikleri iddiasıyla yargılanan 3 sanığa, "hürriyetten yoksun kılma", "tehdit ve hareket" ile "yaralama" suçlarından 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Murat D, Sara D. ve Tuba D'nin, mağdur E.K'ya yönelik "hürriyetten yoksun kılma", "tehdit ve hareket" ile "yaralama" işlediği suçlarından dolayı 9 yıl 10 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

- Olay

Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'nde D.A. adlı genç kadın, 8 Nisan'da Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. tarafından elleri bağlanarak darbedildiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Aynı gün E.K. isimli genç kadın da bu kişiler hakkında benzer şikayette bulununca 3 şüpheli, "hürriyetten yoksun bırakma", "eziyet", "yaralama" ve "hakaret" gibi suçlamalarla tutuklanmıştı.

Murat D. ile nişanlısı Sara D. ve Tuba D. hakkında dava açılmış, D.A'nın şikayetiyle ilgili de soruşturma başlatılmıştı.

Sanıkların, D.A'ya da işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında açılan dava ise devam ediyor.

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