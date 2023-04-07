Seydişehir'de yetim ve öksüz çocuklar iftarda buluştu

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KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ile "Kardeşlik İftarı"nda yetim ve öksüz çocuklar ve aileleriyle buluştu.

Bir dinlenme tesisinde düzenlenen iftarda Kaymakam Pişkin, annesiz ve babasız büyümenin çok zor olduğunu vurguladı.



Pişkin, "Sunulan her türlü imkanı fırsata çevirerek hayatın zorluklarının üstesinden gelebiliriz. Yetim ve öksüz kalmak Allah'ın takdiri ve yazgısıdır, kaderdir. Her zaman başınız dik, alnınız açık olsun. Kendinize güvenin, geleceğe güvenle bakın, yılmayın, üzülmeyin, arkanızda önce Yüce Allah, sonra devletimiz var. Yolunun bahtınız açık olsun sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.



Tutal da "Anneler, babalar veya her ikisi, bazen de çocuklar hayattan kopuyor. Biz birliğimizi, beraberliğimizi ve inanç değerlerimizi devam ettirdiğimiz sürece bu tür sıkıntıların altından kalkmayı başardık. Hayat devam ediyor ve mücadele etmek zorundayız. Mücadeleye devam etiğimiz zaman Rabbim kolaylık veriyor. Ben de sizler gibi yetimim ve aynı duyguları paylaşıyoruz. Bizler her zaman siz çocuklarımızın yanındayız, sizlerin abisi, kardeşi, amcası olmak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Konuşmaların ardından Başkan Tutal ve Kaymakam Pişkin, öksüz ve yetim çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti birlikte iftar açtı.

Programa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Ölmez, Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Muhammed Kiremitçi, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ali Özkaldı da katıldı.

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