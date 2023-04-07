Jandarma ekiplerinden öğrencilere trafik eğitimi

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KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, ilkokul öğrencilerine "Temel Trafik Kuralları" konulu eğitim semineri düzenledi.

Taraşçı Mahallesi Şehit Okan Altıparmak Ortaokulu ve Taraşçı İlkokulu öğrencilerine karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışıklarına raiyet, araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması ve emniyet kemeri takılması konusunda eğitim veren ekipler kuralları uygulamaları olarak anlattı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminer sonunda İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.





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