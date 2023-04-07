Konya'da İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına tepki

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KONYA (AA) - Konya'da cuma namazı sonrası bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cuma namazı sonrası Şerafeddin Cami önünde toplanan kalabalık, ellerinde Filistin bayrakları ve pankartlarla İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Burada sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Konya Şube Başkanı Ceylani Kılıç, İslam coğrafyasına yönelik gerçekleştirilen saldırıların artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını söyledi.

Her ramazan ayında Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve ibadet edenlere saldırılar düzenlendiğini hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri terörist İsrail'in işgali altındadır. Bu işgal ve zulümlerle 1948 yılından beri Müslümanların izzeti, namusu ve özgürlüğü de işgal altındadır. Siyonist İsrail'e karşı birlik çağrımız, tepkilerimiz, açıklamalarımız harekete geçmesi gereken herkes harekete geçinceye kadar devam edecektir. Mescid-i Aksa ilk kıblemizdir, onurumuzdur. Kudüs Müslümanlarındır, Müslümanların kalacaktır. İsrail işgalcidir ve Filistin'de bir karış toprağı yoktur. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin. Zafer İslam'ındır, zafer yakındır."

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