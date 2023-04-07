Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy
Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Çekiçi, Paz, Soner Dikmen, Moreno, Muhammet Demir, Diouf
Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Güray Vural, Ömer Toprak, Emrecan Uzunhan, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Fernando, Ndao, Ribeiro, Larsson, Wright
Goller: Dk. 24 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor), Dk. 44 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı 1-1 sona erdi.
24. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Moreno'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diouf'un bekletmeden vuruşunda kaleci Leite, topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Muhammet Demir, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
44. dakikada konuk ekip eşitliği sağladı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında Wright'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
45+1. dakikada topla hareketlenen Wright'ın ceza sahası çizgisinden sert şutunda, kaleci Sehic topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.