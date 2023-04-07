Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Cemil Tunç, Emir Eray Eyisoy

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Cebrail Karayel), Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Çekiçi, Paz (Dk. 86 Bouchalakis), Soner Dikmen, Moreno (Dk. 75 Muric), Muhammet Demir (Dk. 65 Mahir Emreli), Diouf (Dk. 65 Pozuelo)

Fraport TAV Antalyaspor: Leite, Güray Vural, Ömer Toprak, Emrecan Uzunhan, Bünyamin Balcı, Ufuk Akyol, Fernando, Ndao (Dk. 70 Ghacha), Fredy (Dk. 90+4 Özgür Yıldırım), Larsson (Dk. 84 Cemali Sertel), Wright

Goller: Dk. 24 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor), Dk. 44 Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Fredy, Dk. 90+1 Emrecan Uzunhan, Dk. 90+9 Ghacha (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 87 Guilherme, Dk. 90+1 Calvo (Arabam.com Konyaspor)





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçı 1-1 bitti.

49. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diouf'un üzerinden atladığı topu önünde bulan Çekiçi, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta attı.

90+9. dakikada Muric'in sağ kanattan ortasında Mahir Emreli'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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