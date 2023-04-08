Konya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Atlantı Mahallesi'nde Vehbi A. (22) ve Bayram E. (20) arasında öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram E, Vehbi A'ya tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Vehbi A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Bayram E, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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