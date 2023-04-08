Konya'da otomobil park halindeki tıra çarptı 1 kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Merkez Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi'nde Celalettin İnal (34) idaresindeki 42 BKU 01 otomobil, park halindeki 42 APE 590 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü İnal, hayatını kaybetti, araçtaki Hayrettin İ. ( 42), Mehmet Ali Ç. (23) ve Zeynep Ö. (6) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.





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