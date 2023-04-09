Karatay Belediyesi besin değeri kaybolmamış tohumları çoğaltacak

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KONYA (AA) - Karatay Ata Tohum Projesi, besin değerleri kaybolmamış ve doğallığını yitirmemiş tohumları, koruyup çoğaltarak gelecek nesillere ulaştırmayı amaçlıyor.

Belediye Başkanı Hasan Kılca, gazetecilere yaptığı açıklamada, Konya'nın tarımda ülkenin en önemli üretim merkezlerinin başında geldiğini anımsattı.

Tarih boyunca çiftçinin alın teriyle işlediği mahsullerin Anadolu coğrafyasında bereketlenip sofralara ulaştığını ifade eden Kılca şunları söyledi:



"Aziz topraklara minnet ve vefa duygusuyla başlattığımız, 'Karatay Ata Tohum' projemiz ile besin değerleri kaybolmamış ve doğallığını yitirmemiş tohumları koruyup çoğaltarak gelecek nesillerimize ulaştırmayı amaç edindik. Bu anlamlı çalışmamızın yarınlarımıza güzellik, şehrimize ve tarıma değer katacağına yürekten inanıyor; tohumu toprağa serpen her haneye bolluk ve bereket diliyorum."





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