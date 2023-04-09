Konya'da elektrik akımına kapılan sıva ustası hayatını kaybetti

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde, elektrik akımına kapılan sıva ustası yaşamını yitirdi.

Zengen Mahallesi'ndeki bir evin dış sıvasını yapan Mahsuni Kaş (45), elektrik kablosuna temas etti. Elektrik akımına kapılan Kaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından Kaş'ın cenazesi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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