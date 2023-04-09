Başkan Altay yapımı süren yeni sanayi sitesinde incelemelerde bulundu

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Eski Sanayi ve Karatay Sanayi'nin taşınması için Konya'ya kazandırılacak Yeni Sanayi Sitesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından arsa devri yapılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı sürdürülen Konya Yeni Motorlu Sanayi Sitesinin yapımının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altay'ın yürütülen çalışma için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşümlerinden birisi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söylediği ifade edildi.

- 2 bin 690 dükkan ve 134 ticari alan hızla yükseliyor

Açıklamanın devamında Altay'ın şu sözlerine yer verildi:

"Burada işin büyüklüğü çok fazla. 2 bin 690 dükkan ve 134 ticari merkezden oluşan adeta bir şehir inşa ediyoruz. Planlanan süreç, 3 etabın yıl sonunda tamamlanması. Kalan ikinci etabın da inşallah 2024 bahar aylarında tamamlanarak esnafımızın 2024 bahar aylarında tamamen bu dükkanlarda Konya'ya hizmet etmesini sağlamak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'a Konya'ya değer katacak bu projeye verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum."

Türkiye'nin ilk Sıfır Atık Sanayi Sitesi ve Konya'nın en büyük kentsel dönüşümü olma özelliğini de taşıyan site, 2024 yılı içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

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