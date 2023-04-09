Seydişehir'de ortaokul öğrencisi yarışmadan aldığı parayı depremzedelere bağışladı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mahmut Esat Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Karasu, Seyit Harun İmam Hatip Ortaokulu tarafından ilçe genelinde düzenlenen İstiklal Marşı Okuma Ve Resim Yarışmasında üçüncü oldu.

Karasu, yarışmadan aldığı para ödülünü deprem bölgesinde kullanılmak üzere İHH Seydişehir Temsilciliğine verdi.

İHH Seydişehir Gönüllüsü Abdulmuttalip Demirel, "İnce bir düşünce, örnek bir davranış ben Mehmet Efe kardeşimize ve böyle bir genci topluma kazandırdığı için ailesine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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