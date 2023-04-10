Başkan Tutal, Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ile iftarda buluştu

KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşu başkanları ile iftar yaptı.

Adile Baysal Kültür ve Sanat Evinde Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

İftar sonrası, ramazan ayının sağlık, dayanışma kardeşlik, bir araya gelme açısından önemli olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal şunları söyledi:



"Ramazan, ayının güzelliklerini birlik be beraberlik içerisinde yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek azdır. O kadar güzel hasletlerin, o kadar güzel değerlerin içinde yaşıyoruz ki, bazen bunun farkına varamıyoruz. İlçemizde artık bir aile ortamı huzur, kardeşlik, birlik beraberlik iklimi var Elhamdülillah bir sıkıntımız yok. Gücümüz nispetinde, imkanlarımız doğrultusunda Seydişehir'e hizmet etmeye gayret ediyoruz. İnşallah sizlerin duası ve desteği ile ilçemizi en güzel noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ben birlik ve kardeşlik yemeğimize teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, her birinize hayırlı ramazanlar diliyorum."









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