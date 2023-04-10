Akşehirspor ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti

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KONYA (AA) - Konya Amatör Küme, Süper Grup'ta mücadele eden Akşehirspor, ligin bitimine 1 hafta kala garantilediği şampiyonluğunu kutladı.



Son maçında rakip takımın sahaya çıkmayacağını açıklamasıyla hükmen galip olarak 3 puan daha alan, ligi 64 puanla namağlup ve lider olarak tamamlayan Akşehirspor oynadığı 24 maçta 20 galibiyet, 4 beraberlik aldı.



Rakip fileleri 84 kez havalandıran Akşehirspor, ligin en çok gol atan takımı olma başarısını da gösterdi.



Kalesinde 21 gol gören ve artı 63 averaj yakalayan Akşehirspor'un, Nasreddin Hoca Stadyumu'ndaki kutlamalarında şampiyonluk kupasını, teknik direktör, yardımcı antrenör, kaleci antrenörü, alt yapı sorumlusu, idareciler, futbolcular tek tek kaldırdı.



Stadyumda isimleri okunan futbolcular ise sahaya alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde çıktı.



Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya kutlamalarda yaptığı konuşmada Akşehirspor için yen hedefin 3. Lig olduğunu söyledi.





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