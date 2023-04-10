Konya'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları kınandı

KONYA (AA) - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından kınandı.

Aziziye Kültür Merkezi'nde bir araya gelen Konya'daki 28 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, Yahudi yerleşimcilerin İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara tepki gösterdi, saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, yaptığı basın açıklamasında, insan hakları ve demokrasi naraları atan Batı'nın yaşananlar karşısında kılını kıpırdatmadığını söyledi.

Mescid-i Aksa'nın da Kudüs'ün de Filistin topraklarının da ümmetin ortak ve ana meselesi olduğunu ifade eden Ceylan, şunları kaydetti:

"Kudüs, bugünün Müslümanının yer yüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en bariz göstergesidir. Filistin'e sahip çıkma, Kudüs'e sahip çıkma, Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma söz konusu olduğunda konjonktüre, dengelere, küresel güçlere ve hesaplara bakmayacağımızı herkes bilmelidir. Kimse bizden işgalci İsrail'in varlığına alışmamızı beklemesin, yaşanan haksızlık karşısında susmamızı beklemesin."

Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan tüm eylemleri desteklemenin tüm Müslümanların görevi olduğunu dile getiren Ceylan, şöyle devam etti:



"Buradan kanaat önderlerine, tüm vicdan sahiplerine çağrıda bulunuyoruz; bir araya gelelim ve İsrail’in kirli planlarını hep beraber bozalım, seferber olalım, teyakkuzda olalım. Meydanlara inelim, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ümüzü yalnız bırakmayalım. Filistin halkı gerekli mücadeleyi vermiştir ve halen vermektedir. Şimdi sıra tüm dünya Müslümanlarındadır. Şimdi sıra bizlerdedir. Mescid-i Aksa Müslümanlarındır. Bugünden sonra Mescid-i Aksa başta olmak üzere tüm Kudüs'ü çok daha yakından takip edeceğiz."

Ceylan, Konya halkının Mescid-i Aksa'yı sürekli ziyaret etmesi için her türlü organizeyi yapacaklarını sözlerine ekledi.

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