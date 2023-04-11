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Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 876 gram eroin ele geçirildi

AA

Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 876 gram eroin ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 876 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş 1 kilo 876 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü C.R. gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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