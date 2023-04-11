Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 876 gram eroin ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 876 gram eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile Seydişehir ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya yolunda şüphe üzerine durdurduğu araçta arama yaptı.

Yapılan aramada, koltuğun altına gizlenmiş 1 kilo 876 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü C.R. gözaltına alındı.

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