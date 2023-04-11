Engelli Nurcihan'ın eğitimi için belediye ekiplerinden destek

KONYA (AA) - ABULLAH DOĞAN - Konya Büyükşehir Belediyesi, görme ve bedensel engelli Nurcihan Bülbül'ün meslek edindirme kursunda eğitimi için özel araçla evinden kurs merkezine ulaşımını sağlıyor.

Merkez Selçuklu ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki doğuştan görme engelli Nurcihan Bülbül, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursuna (KOMEK) başvurdu.

Geçirdiği trafik kazasıyla yürüme yetisini de kaybeden Bülbül yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki kurs merkezine ulaşımda sorun yaşayınca Büyükşehir Belediyesi ekipleri devreye girdi.

Bülbül, belediye tarafından kendisine tahsis edilen özel araçla götürüldüğü meslek edindirme kursunda temel bilgisayar eğitimi aldıktan sonra yine aynı araçla evine bırakılıyor.

Şehir merkezindeki KOMEK Alaaddin Kurs Merkezi'nde görme engelliler için açılan programda; temel bilgisayar, internet kullanımı ve ofis programları eğitimi alan Bülbül, ekran okuma programıyla hayallerini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Haftada 2 gün planlan kursa katılmak için günleri iple çeken Bülbül, toplamda 163 saat eğitim alacak.

- Org ve saz çalıyor

Bülbül, AA muhabirine, müziğe ilgi duyduğunu, org ve saz çaldığını söyledi.

Hayatını yeniliklere ve öğrenmeye adadığını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Şimdi de bilgisayar kursuna başladım. Çok öğrenmek istiyordum. Daha önce başka bir kursa gittim ama devamını getiremedim. Burası nasip oldu. Kendimi geliştireceğim. İleride faydası olacaktır diye düşünüyorum. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Bana imkan tanıdılar. Belediye Başkanımıza ve kurs ekibine minnettarım. Çok keyifli ortam, güzel şeyler öğrendim. Her şeyi kullanamadığım için bilgisayar benim için avantajlı olacak. Başkanımız, servis ayarladı. Onunla kursa gelebiliyorum. Şoför ağabeylerden de Allah razı olsun."

- "Engeller ortadan kalkmış oldu"

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şube Başkanı Veli Özağan da kursta Nurcihan gibi 13 görme engellinin bilgisayar kullanımını öğrendiğini dile getirdi.

Nurcihan'ın kursa gelemediğini anlatan Özağan, "Onun kursa katılımını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi araç tahsis etti. Servis evinden alıp kursa getiriyor. Daha sonra da evine bırakıyor. Dolayısıyla engeller ortadan kalkmış oldu. Evinden çıkmayan engelli arkadaşlarımızın da kurslara başvurmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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