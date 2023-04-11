Seydişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü, bir av tüfeği ve 4 bin 633 çeşitli çap ve ebatlarda fişek mermi ele geçirildi.



Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Seydişehir ilçe Jandarma Komutanlığınca yurt dışında yaşadığı öğrenilen M.B'nin evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüpheli M.B'nin evinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca şarjörü, bir av tüfeği ve 4 bin 633 çeşitli çap ve ebatlarda fişek mermi ile bir kılıç ele geçirildi.

Şüpheli M.B. gözaltına alındı.

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