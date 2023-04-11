Konya'da açık alanda yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi

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KONYA (AA) - Konya'da yasaklı ırk köpek besleme ve hayvanı maskesiz gezdirerek insanların hayatını tehlikeye atma suçlamasıyla bir kişiye 33 bin 399 lira ceza verildi.

Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin ağızlığı olmayan ve yasaklı ırk olduğu düşünülen bir köpeği gezdirdiğini fark etti.

Köpeğin çevre güvenliği için tehlike arz ettiği belirlenerek sahibine 33 bin 399 lira ceza kesildi.

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