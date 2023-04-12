Seydişehir'de şehit polis ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği

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KONYA (AA) - Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Teşkilatı'nın 178. yıl dönümünde şehit polisler ve gazi yakınları için iftar programı düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, polis teşkilatının kuruluşunun 178. yılını onur ve gururla yaşadıklarını söyledi.

En büyük payın vatanı uğruna canını feda eden ay yıldızlı üniformasını kefen yapmış şehit ve gaziler olduğunu ifade eden Arıcı, "Görevi başında hayatını kaybeden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi nimetle anarken emniyet teşkilatı ve çalışma arkadaşlarımın polis haftasını en içten dileklerini kutlarım." dedi.



Programa Kaymakam Deniz Pişkin, şehit polis ve gazi yakınları ile ilçe emniyet müdürlüğünde görev yapan personel katıldı.

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