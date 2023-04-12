Konya'da uçuruma yuvarlanan tüp yüklü kamyonun sürücüsü öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uçuruma yuvarlanan tüp yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Emrullah Turan (41) idaresindeki 07 FPS 04 plakalı tüp yüklü kamyon, Akşehir-Antalya karayolunun 6. kilometresinde uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Turan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Sürücünün cesedi, incelemeden sonra Akşehir Devlet Hastanesine gönderildi.

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