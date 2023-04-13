Ilgın'a 100 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak

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KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde sağlık yatırımları devam ediyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, yaptığı açıklamada, şifalı kaplıcalarıyla sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Ilgın'da sağlık yatırımlarının önemli olduğunu söyledi.

Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesinin yan tarafına 100 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılması için belediye tarafından arsa tahsisini gerçekleştirdiklerini kaydeden Ertaş, "Uzun zamandır üzerinde yoğun bir titizlikle çalıştığımız projemizin Ilgın'a hayırlı olmasını temenni ediyorum. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya ve tüm Konya milletvekillerine teşekkür ediyorum." dedi.

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