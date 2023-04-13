Karaman'da silahla yaralanan hemşire 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti

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KONYA (AA) - Karaman'da 6 ay önce görev yaptığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire, Konya'da tedavi gördüğü hastanede öldü.

Karaman'da Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi'nde 24 Ekim'de Hüseyin B. tarafından silahla yaralanan hemşire Emine Ay, tedavi gördüğü Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

- Olay

Karaman Cumhuriyet Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine 24 Ekim 2022'de gelen Hüseyin B, görevli hemşire Emine Ay'ı tabancayla yaraladıktan sonra aynı silahla intihar etmeye çalışmıştı. Tedavisi tamamlanan Hüseyin B. tutuklanmıştı.

Hüseyin B'nin daha önce de Emine Ay'a çeşitli hediyeler vererek arkadaşlık teklif ettiği ancak her seferinde olumsuz yanıtlar aldığı öne sürülmüştü.

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