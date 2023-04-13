Beyşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Beyşehir-Seydişehir çevre yolunda Ziraat Odası Başkanlığı hizmet binasının karşısında meydana geldi.

Biri traktör olan 3 aracın karıştığı kazada, H.B. idaresindeki 42 AEN 275 plakalı otomobil, önünde seyir halinde bulunan Ö.K.'nin kullandığı traktöre, ardından da Ö.B. yönetimindeki 10 AGJ 404 plakalı araca çarptı.



Kazada traktör devrilerek yol üzerinde yana yatarken sürücülerden H.B., Ö.K. ve araçta bulunan 2 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.



Gelen sağlık ekiplerinin ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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