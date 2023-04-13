MHP Konya Milletvekili Kalaycı, Ereğli Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğine katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Konya Milletvekili Kalaycı, Ereğli Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğine katıldı

AA

MHP Konya Milletvekili Kalaycı, Ereğli Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğine katıldı

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Ereğli'de belediyenin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

İftar programı sonrası konuşan Kalaycı, yaklaşan seçimlere değinerek şunları söyledi:

"Önümüzde seçim var 14 Mayıs'ta Türkiye, Türk Milleti, Ereğli tercihini yapacak. PKK ne diyor biliyor musunuz? AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız, yoksa bizi bitirecek diyor. Evet bitireceğiz, Türkiye'yi de lider ülke yapacağız. Ereğli’den Sayın Cumhurbaşkanımıza açık ara farkla kazanacak şekilde oy çıkmasını bekliyorum. Değerli hemşerilerim Cumhur İttifakını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nitelikli çoğunluğa kavuşturacak bir sayıyı sizlerden bekliyorum. Ne kadar algı operasyonu yaparlarsa yapsınlar ne kadar yalan söylerlerse söylesinler Cumhuriyeti yıkacağız diyen PKK'lılara ağzını açmayanlara sandıkta dersini vereceksiniz."

Kalaycı ayrıca, AK Parti Ereğli ilçe teşkilatının açtığı seçim bürosunu da ziyaret ederek, partililere çalışmalarında başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beyşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Beyşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 ...
Beyşehir'de çatı yangını
YEREL HABERLER Beyşehir'de çatı yangını
Caddede karşılaştığı husumetlisini bacağından vurdu
YEREL HABERLER Caddede karşılaştığı husumetlisini bacağından vurdu
MHP Konya'da milletvekili adaylarını tanıttı
YEREL HABERLER MHP Konya'da milletvekili adaylarını tanıttı
MHP´li Kalaycı: Cumhur İttifakı vatan, millet, bunlar soğan derdinde
YEREL HABERLER MHP´li Kalaycı: Cumhur İttifakı vatan, millet, bunlar ...
Beyşehir Gölü'nde üreme mevsimi nedeniyle yavru balıklar göl yüzeyini kapladı
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde üreme mevsimi nedeniyle yavru ...
Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı atarak yaralayan sanığın yargılanması sürdü
YEREL HABERLER Konya'da eski nişanlısının yüzüne kimyasal sıvı ...
Karaman'da silahla yaralanan hemşire 6 aylık yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Karaman'da silahla yaralanan hemşire 6 aylık yaşam ...
Hüyük'te hafif ticari aracın tabelaya çarpması sonucu sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Hüyük'te hafif ticari aracın tabelaya çarpması sonucu ...
Seydişehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram hediyesi
YEREL HABERLER Seydişehir'de ihtiyaç sahibi öğrencilere bayram ...
Konya'da 16 yıl bekledikten sonra böbrek nakledilen hasta, bağışçı aileye minnettar
YEREL HABERLER Konya'da 16 yıl bekledikten sonra böbrek nakledilen ...
Hüyük'te lavantalar toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Hüyük'te lavantalar toprakla buluşuyor
Ilgın'a 100 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi yapılacak
YEREL HABERLER Ilgın'a 100 Yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ...
Eymen 'Anne' dedi
YEREL HABERLER Eymen 'Anne' dedi
Konya'da uçuruma yuvarlanan tüp yüklü kamyonun sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Konya'da uçuruma yuvarlanan tüp yüklü kamyonun ...
Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'daki 'Konya Konteyner Kent'in 2. etabında ...
Beyşehir'den kısa kısa
YEREL HABERLER Beyşehir'den kısa kısa
Seydişehir'de şehit polis ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği
YEREL HABERLER Seydişehir'de şehit polis ve gazi aileleri onuruna ...
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, aday tanıtım toplantısına Togg ile geldi
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, aday tanıtım ...
Konya'da açık alanda yasaklı ırk köpeği ağızlıksız gezdiren kişiye 33 bin 399 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Konya'da açık alanda yasaklı ırk köpeği ağızlıksız ...
Seydişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu
YEREL HABERLER Seydişehir'de silah kaçakçılığı operasyonu
Engelli Nurcihan'ın eğitimi için belediye ekiplerinden destek
YEREL HABERLER Engelli Nurcihan'ın eğitimi için belediye ...
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 876 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram 876 gram ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.