MHP Konya Milletvekili Kalaycı, Ereğli Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğine katıldı

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Ereğli'de belediyenin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.



İftar programı sonrası konuşan Kalaycı, yaklaşan seçimlere değinerek şunları söyledi:



"Önümüzde seçim var 14 Mayıs'ta Türkiye, Türk Milleti, Ereğli tercihini yapacak. PKK ne diyor biliyor musunuz? AK Parti ve MHP'yi yıkmalıyız, yoksa bizi bitirecek diyor. Evet bitireceğiz, Türkiye'yi de lider ülke yapacağız. Ereğli’den Sayın Cumhurbaşkanımıza açık ara farkla kazanacak şekilde oy çıkmasını bekliyorum. Değerli hemşerilerim Cumhur İttifakını da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nitelikli çoğunluğa kavuşturacak bir sayıyı sizlerden bekliyorum. Ne kadar algı operasyonu yaparlarsa yapsınlar ne kadar yalan söylerlerse söylesinler Cumhuriyeti yıkacağız diyen PKK'lılara ağzını açmayanlara sandıkta dersini vereceksiniz."

Kalaycı ayrıca, AK Parti Ereğli ilçe teşkilatının açtığı seçim bürosunu da ziyaret ederek, partililere çalışmalarında başarı diledi.



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