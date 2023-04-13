Kulu'daKİ motosiklet kazasında 2 kardeş yaralandı

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KONYA (AA) - Konya’nın Kulu ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 2 kardeş yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye 21 kilometre uzaklıktaki Tuzyaka Mahallesi, Tuzyaka Caddesi üzerinde Eymen Kurt (23) idaresindeki plakası alınamayan motosikletin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.



Kaza sonucu sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan kardeşi Mahmut Kurt (15) yaralandı.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Yaralı kardeşler ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Durumu ciddi olan sürücü Eymen Kurt, ambulansla Konya'ya sevk edildi.

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