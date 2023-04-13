MHP'liler iftar yemeğinde buluştu

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KONYA (AA) - MHP Beyşehir İlçe Teşkilatı üyeleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

MHP İlçe Başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen iftar yemeği programında konuşan İlçe Başkanı Nazım Parla katılım gösteren tüm partililere teşekkür etti.

İftar yemeğine MHP’nin 28. Dönem TBMM Konya Milletvekili 7. sıra adayı Mustafa Yağan'ın yanı sıra bazı oda başkanları, partili meclis üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve teşkilat mensubu partililer katıldı.

Aday Yağan, iftar yemeğinin ardından partililerine yaptığı konuşmada, "Ülkemiz ve yüce Türk milletimiz için her şeye rağmen umutlarımız diri, mücadele şuurumuz yüksektir. Devletin gücü, milletin ferasetiyle hep birlikte aşarız. Lider Ülke Türkiye için hep birlikte başaracağız." dedi.







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