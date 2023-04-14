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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kulu'da seyir halindeki aracın sürücüsü hayatını kaybetti

AA

Kulu'da seyir halindeki aracın sürücüsü hayatını kaybetti

KONYA (AA) - Niğde-Ankara kara yolunda seyir halindeyken Kulu yakınlarında fenalaşan tır sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Niğde-Ankara oto yolunda seyir halinde olan tır sürücüsü Recep Sivri (63), kendini kötü hissetmesi üzerine Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Daha sonra sürücü Sivri, aracını Kulu makası yakınlarında yol kenarındaki bir dinlenme tesisine çekerek burada ambulansın gelmesini bekledi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından sürücüyü ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Sivri hayatını kaybetti.

Rizeli olduğu öğrenilen sürücünün cenazesi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından yakınlarına teslim edilmek üzere Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği sanılan sürücünün kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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