Konya'da fırına gizlenmiş gümrük kaçağı 62 telefon ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da polisin bir eve düzenlediği operasyonda, 62 gümrük kaçağı cep telefonu ile 25 akıllı saat ele geçirildi, 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine tespit edilen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda, şüphelinin balkondaki fırına gizlediği valizde, gümrük kaçağı 62 telefon, 25 akıllı saat ile çok sayıda aksesuar bulundu.

Olayla ilgili 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.​​​​​​​

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