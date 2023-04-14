Seydişehir'den kısa kısa

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin ve Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal başkanlığında istişare toplantısı yapıldı.



İlçe Müftülüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, Kamu Kurum Müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Kaymakam Pişkin ve Başkan Tutal, muhtarlarla birlikte ilçe merkezi ve mahallelerindeki sorunların çözülmesi, eksiklerin giderilmesi noktasında fikir alış verişinde bulunduklarını kaydettiler.





- Elif Su kumbarasındaki paraları bağışladı



Seydişehir'de ilkokul öğrencisi kumbarasında biriktirdiği paraları bağışladı.

İlkokul ikinci sınıf öğrencisi Elif Su, kumbarasında biriktirdiği harçlığını deprem bölgesindeki arkadaşlarına bayramlık kıyafet alımında değerlendirilmesi için Seydişehir İlçe Müftülüğüne bağışladı.

Kumbarayı teslim alan İlçe Müftüsü Adem Bebek, Elif Su'yu bu anlamlı davranışından dolayı tebrik etti.

Müftülük olarak bir kampanya başlattıklarını ifade eden Bebek, "Kampanya kapsamında hayırseverlerimizin desteğiyle bin depremzede çocuğumuza bir hediye paketi hazırlanmakta. Bu paketler bayramdan önce mahallinde dağıtımı yapılacaktır. Ayrıca bin ailemize, içinde bayramlık ikramların da bulunduğu gıda ve kahvaltı paketi gönderilecektir. Allah hayır ehlinin kazancını bol ve bereketli eylesin." ifadelerini kullandı.



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