Konya'daki camilerde ramazanın son cuma namazı kılındı

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KONYA (AA) - Konya'da camilerde on bir ayın sultanı ramazanın son cuma namazı kılındı.

Konya'daki Mamuriye Camisi de dahil ramazanın son cuma namazı için vatandaşlar kentteki tüm camileri doldurdu.

Cuma hutbesinde pazartesiyi salıya bağlayan gecede Kadir Gecesi'nin idrak edileceği anımsatılarak faziletleri anlatıldı.

Hutbenin ardından vatandaşlar ramazanın son cuma namazını kıldı ve dua etti.

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